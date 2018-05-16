Суд відправив під нічний домашній арешт екс-чиновника МВС, підозрюваного в організації розгону Майдану

Печерський районний суд Києва обрав нічний домашній арешт як запобіжний захід для колишнього чиновника МВС, підозрюваного у силовому розгоні Майдану. Як інформує прес-служба ГПУ, колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві з 24 жовтня 2016 року перебував у розшуку.

Прокуратура наполягала на триманні підозрюваного під вартою, але «слідчим суддею… винесено рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період з 22 години до 6 години», йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній чиновник МВС, виконуючи злочинний наказ, перевищив владу та службові повноваження та порушив норми закону, коли керував підрозділами «Беркуту» під час силового розгону Євромайдану в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

У ході розслідування зазначеній особі 10 жовтня 2016 року оголосили про підозру за ч. 4 ст. 41 (виконання злочинного наказу), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів) Кримінального кодексу України.

Колишнього співробітника МВС затримали 5 травня.

«На підставі зібраних додаткових доказів йому повідомлено про зміну підозри у причетності останнього до організації силового розгону протестувальників у Києві 18 лютого 2014 року», – йдеться в повідомленні.

Екс-чиновнику МВС інкримінують виконання злочинного наказу, перевищення влади, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вчинення злочину групою осіб (ч. 2 ст. 28), умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121), умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, вчинене способом, небезпечним для життя бать ох осіб (пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115), вчинених проти понад 150 потерпілих.