Отруєння в Черкасах: із лікарень виписали всіх постраждалих

Із черкаських лікарень виписали всіх постраждалих унаслідок масового отруєння в школі, повідомили медичні установи «Громадському».

«Уже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку», – повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні, зі свого боку, заявили, що виписали останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні.

15 травня в Черкаській ОДА повідомляли, що в лікарнях залишалися п’ятеро дітей та один викладач.

За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи. Всього на лінійці були присутні 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.

14 травня у Черкаській ОДА повідомили, що в школі відновили навчання.