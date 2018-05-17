Київрада рекомендує відмовитися від поліетиленових пакетів у магазинах

Київська міська рада рекомендує підприємцям сфери торгівлі і послуг відмовитися від використання поліетиленових пакетів.

За схвалення цього проекту рішення проголосували 75 депутатів за мінімально необхідного 61.

Київрада рекомендує замінити поліетиленові пакети на біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини.

Рішення Київради має рекомендаційний характер, оскільки органи місцевого самоврядування не мають права на заборону обігу товарів.

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З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття, яке можна вважати придатним для повторного використання, яке потребує захоронення та яке є особливо небезпечним. Про це йдеться у статті 32 Закону України «Про відходи» у редакції 2012 року. Проте експерти-екологи вважають, що Україна не готова до цього через відсутність не лише нормативної бази, а й інфраструктури, яка б уможливила роздільну переробку відходів.