На Одещині у двір керівника районної організації БПП кинули гранату

У місті Ізмаїл на Одещині у двір приватного будинку кинули гранату, повідомила прес-служба поліції регіону.

За даними правоохоронців, жінка, яка доглядала за будинком, поки господарі перебували у від’їзді, побачила у дворі темний слід від вибуху на тротуарній плитці, а також розбите вікно будинку.

Поліцейські вилучили на місці уламки та фрагменти гранати РГД-5. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

19 травня місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух стався на подвір’ї депутата Ізмаїльської районної ради, керівника районної організації партії «Блок Петра Порошенка» Олександра Петкова.