У Дніпрі бігали за права жінок та для допомоги хворим дітям

У Дніпрі в рамках третього найбільшого в Україні регіонального бігового марафону влаштували доброчинний забіг на два кілометри. У ньому взяли участь сотні бігунів різного віку.

За задумом організаторів, 50% вартості стартового пакета забігу учасників піде на придбання реабілітаційного обладнання для Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Окрім того, у рамках напівмарафону провели забіг HeForShe («Він для неї») за права жінок. У ньому взяли участь як жінки, так і чоловіки, які долали дистанцію напівмарафону разом, у командах: перший учасник естафети, який виходив на старт, біг 10 кілометрів, а його партнер – 11,0975 кілометра.

«Ця естафета виникла у співпраці з фондом ООН, який започаткував програму HeForShe. Програма сприяє відстоюванню жіночих прав у різних сферах», – зазначили організатори.

Загалом третій біговий напівмарафон INTERPIPE Dnipro Half Marathon у Дніпрі зібрав понад 3,5 тисячі бігунів – як аматорів, так і професійних спортсменів – не лише з України, а й з 10 країн світу – США, Франції, Норвегії, Білорусії та інших. Це рекордна кількість учасників за час проведення заходу. Призовий фонд цього року був майже на третину більшим, ніж торік, – 85,6 тисячі гривень.

Маршрут головної дистанції напівмарафону (21,097 кілометра) традиційно проходив вздовж Набережної, старт і фініш – на центральній площі. Попри дощову погоду, за пробігом стежили майже 10 тисяч уболівальників.