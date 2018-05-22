Обвинувальний акт у справі Мартиненка направлений до суду – САП

Обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами державного підприємства «Енергоатом», фігурантом якої є колишній народний депутат від «Народного фронту» Микола Мартиненко, направлений до суду, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед інших фігурантів САП називає колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому, екс-керівника «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила, генерального директора «Східного гірничо-збагачувального комбінату» Олександра Сорокіна, заступника директора державного концерну «Ядерне паливо» Володимира Богданця та директора з управління закупівлями «Енергоатома» Валерія Василькова.

Обвинуваченим інкримінують вчинення злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 («заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем»), частиною 3 статті 209 («легалізація доходів одержаних злочинним шляхом»), частиною 1 статті 255 («створення злочинної організації») Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, Мартиненка та Василькова обвинувачують у заволодінні коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для вказаного підприємства від чеської компанії SKODA JS та укладенні і виконанні контракту між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA, на загальну суму 6 400 777 євро.

Крім того, Мартиненку, Переломі, Журилу, Сорокіну та Богданцю інкримінують заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 мільйона доларів шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» №70/13 через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, яка, на думку САП, «підконтрольну учасникам злочинної організації».

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних наразі триває, зокрема в розшук оголосили ще чотирьох фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, затримали, йому обрали запобіжний захід.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність всіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.