Адвокат заявляє, що Мартиненку вручили обвинувальний акт у справі щодо «Енергоатому»

Адвокат Ігор Черезов заявляє, що його підзахисному, колишньому народному депутату Миколі Мартиненку вручили обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами держпідприємства «Енергоатом». Про це Черезов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Наразі у Національному антикорупційному бюро України цю інформацію не коментують.

У січні НАБУ завершило справу, фігурантом якої є Мартиненко. 9 січня у НАБУ повідомили про відкриття екс-депутату, колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненку та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

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Серед інших підозрюваних у провадженні, додають у НАБУ, – чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

20 квітня 2017 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність всіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.