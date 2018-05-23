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23 Травень 2018, Київ 16:15
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про перейменування ВДВ

Участь Президента у церемонії перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська та встановлення Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ, 21 листопада 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська.

«Можливо, ви пам’ятаєте, як у листопаді 2017 року на Михайлівській площі в Києві ми провели урочистий захід – змінили назву, символіку й форму десантників. Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою України закон «Про внесення змін до деяких законів з питань оборони» щодо Десантно-штурмових військ», – сказав Порошенко в Миколаєві.

Верховна Рада проголосувала за цей закон 5 квітня. «За» висловилися 236 народних депутатів.

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