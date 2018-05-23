Крим: затримали делегата Курултаю кримських татар, ФСБ заперечує свою участь

Поблизу села Піонерське в Сімферопольському районі Криму затримали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим. Реалії» з посиланням на депутата Верховної Ради Рефата Чубарова та кримського адвоката Айдера Азаматова.

За словами Азаматова, чоловіка затримали невідомі на автомобілі з мигалкою. Рефат Чубаров натомість у своєму пості на Facebook чітко вказує на відповідальність за затримання російських силовиків.

Ті офіційно ще нічого не коментували. Але, як пізніше заявив Айдер Азаматов у коментарі«Крим. Реалії», у ФСБ участь їхніх співробітників у затриманні Егіза заперечують, а про місце перебування делегата Курултаю нічого не знають.

«Ми були в головному управлінні ФСБ. Нам усно сказали, що його немає і сьогодні не привозили. Ми залишили заяву і зараз (станом на 16:50 – ред.) їдемо в «Центр-Е», може там дізнаємося. Якщо і там не буде, то поїдемо в Головне управління безпеки дорожнього руху – може там є якась інформація», – сказав він.

Після анексії в Криму російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».