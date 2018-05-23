Донецька фільтрувальна станція відновила роботу – голова Авдіївки

Донецька фільтрувальна станція відновила свою роботу, повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін у Facebook.

«Донецька фільтрувальна станція відновила свою роботу, вода прямує до міста. Очікуємо. Сьогодні з 17:00 подаватимемо з резервуару чистої води», – написав Малихін.

ДФС припинила роботу після обстрілу, який стався увечері 17 травня.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.