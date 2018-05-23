МЗС нагадує українцям: порушення візових строків перебування в Індії загрожує тюрмою

Міністерство закордонних справ нагадує українським туристам, що в Індії потрібно строго дотримуватися строків перебування, вказаних у візових документах.

«Перевищення іноземними громадянами строків перебування в країні, які визначені у виданих їм візових документах, тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а використання фальшивих паспортних документів для в’їзду в країну карається тюремним ув’язненням строком до 8 років та грошовим штрафом від 10 до 50 тисяч індійських рупій», – йдеться у повідомленні міністерства.

У МЗС зауважують, що використання іноземцями туристичної візи для зайняття в Індії іншими видами діяльності також передбачає покарання вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливістю накладання грошового штрафу.

Крім того, дипломати наголосили, що в Індії українці мають враховувати, що відвідування окремих районів індійських штатів Аруначал Прадеш, Джамму і Кашмір, Сіккім, прикордонних регіонів штатів Уттар Прадеш і Раджастхан, Андаманських і Нікобарських островів потребує, крім візи, окремого дозволу Міністерства внутрішніх справ Індії. В’їзд до цих районів без дозволу також карається тюремним ув’язненням на строк до 8 років і грошовим штрафом від 10 до 50 тис. індійських рупій.