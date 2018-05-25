СБУ: дніпровський суддя затриманий на хабарі в 15 тисяч доларів 

Суддя одного з районних судів Дніпра затриманий на хабарі в 15 тисяч доларів, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

«Правоохоронці встановили, що суддя вимагав від місцевого бізнесмена п'ятнадцять тисяч доларів США за зміну запобіжного заходу на більш м’який обвинуваченому у кримінальному провадженні за обвинуваченням останнього у рейдерстві та підробці документів», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що відразу після винесення суддею обумовленої ухвали співробітники СБУ та НАБУ провели слідчі дії у його службовому кабінеті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, вирішується питання про оголошення судді підозри в скоєнні злочину, передбаченому статтею 368 Кримінального кодексу України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).