Путін: Росія не збирається закривати транзит газу через Україну, якщо це буде доцільно

Росія не збирається закривати транзит газу через Україну, якщо це буде економічно доцільно, заявив президент Росії Володимир Путін у Санкт-Петербурзі.

«Я вже казав і ще раз можу повторити: ми не збираємося закривати транзит через Україну, якщо він буде економічно доцільним. Ми готові до переговорів із нашими українськими партнерами», – сказав Путін.

За його словами, Росія реалізує проект будівництва газопроводу «Північний потік-2» не для того, щоб обійти Україну, а щоб компенсувати в Європі недостачу власного видобутку газу.

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.