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25 Травень 2018, Київ 17:24
Новини | Міжнародні

Путін: Росія не збирається закривати транзит газу через Україну, якщо це буде доцільно

Президент Росії Володимир Путін

Росія не збирається закривати транзит газу через Україну, якщо це буде економічно доцільно, заявив президент Росії Володимир Путін у Санкт-Петербурзі.

«Я вже казав і ще раз можу повторити: ми не збираємося закривати транзит через Україну, якщо він буде економічно доцільним. Ми готові до переговорів із нашими українськими партнерами», – сказав Путін.

За його словами, Росія реалізує проект будівництва газопроводу «Північний потік-2» не для того, щоб обійти Україну, а щоб компенсувати в Європі недостачу власного видобутку газу.

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.

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