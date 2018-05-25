До кінця робочого дня у Раді залишилося 8 депутатів – Береза

Народний депутат Борислав Береза заявляє, що сьогодні на завершення робочого дня у сесійній залі Верховної Ради залишилося вісім депутатів.

«Такого ще не було. Кінець робочого дня в ВР. Засідання закрила Iryna Gerashchenko. Це все», – написав він на своїй сторінці Facebook.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. На сайті Ради лише повідомляється, що вранці в залі зареєструвалося 332 народних депутати,

У п’ятницю у Верховній Раді традиційно відбувається «година запитань до уряду», також у сесійній залі розглядають депутатські запити.