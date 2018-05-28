Макрон запропонував громадянство «людині-павуку» з Малі, що врятував дитину від падіння з висотки

Президент Франції Емануель Макрон запропонував подати заяву на громадянство 22-річному Мамуду Гассамі, вихідцю із Малі, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, що висіла, схопившись за поруччя балкона.Про це Макрон написав у Twitter.

Окрім того, за його словами, бригада пожежників у Парижі готова взяти хлопця на роботу.

Як інформують ЗМІ, сам інцидент трапився у суботу. Відео порятунку дитини розлетілось по соцмережах. Рятівника стали жартома називати «людиною-павуком».