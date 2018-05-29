Штайнмаєр їде до Порошенка. Що нового скажуть про миротворців і «Північний потік-2»? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Президент Німеччини приїздить до України. Яка мета візиту, яких результатів очікувати?

Українці стали жити довше. А коли житимуть краще?

Скандал між Гройсманом і Данилюком. Хто розхитує Кабмін?

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, керівник представництва Фонду Гайнріха Бьолля у Києві Сєргєй Сумлєнний; старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Ольга Іващенко, експерт аналітичного центру «Бюро економічних та соціальних досліджень» Костянтин Донченко; екс-прем’єр-міністр Юрій Єхануров та колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики Андрій Герус.