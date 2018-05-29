Трамп: заступник лідера Північної Кореї їде до США

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що один із північнокорейських високопосадовців їде до Нью-Йорка на переговори щодо можливої зустрічі між Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Трамп у Twitter 29 травня написав, що США зібрали «прекрасну команду» для переговорів із північнокорейськими представниками, і що зустрічі щодо майбутнього саміту тривають. Він додав, що заступник північнокорейського лідера Кім Йонг Чол «зараз їде до Нью-Йорка».

За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, він має прибути до США 30 травня. Кім Йонг Чол стане найбільш високопоставленим північнокорейським чиновником, який відвідає США від 2000 року.

Читайте також: Саміт лідерів США та Північної Кореї таки може відбутися 12 червня?

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

Пізніше президент США підтвердив, що до Північної Кореї прибула група офіційних представників Сполучених Штатів для переговорів про підготовку зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.