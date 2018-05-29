Геращенко: переговори в Мінську 30 травня будуть «дуже важкими»

Переговори на засіданні тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 30 травня будуть «дуже важкими», заявляє перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

«Завтра під час чергових переговорів у Мінську, які, очевидно, будуть дуже важкими на фоні ескалації насильства на Донбасі, на фоні загибелі цивільних, дітей українських, військових, завтра важка дуже буде розмова у всіх групах. Але дві ключові теми, які українська сторона буде жорстко піднімати – це припинення насильства, режим тиші, який не дотримується, на жаль, навпаки бачимо страшні порушення, і звільнення заручників. І ми би дуже хотіли почути офіційну відповідь від представника Росії щодо 23 росіян, чи Росія збирається їх забирати, чи відмовляється від них», – сказала Геращенко в ефірі Радіо Свобода.

Після попереднього засідання контактної групи в Мінську Геращенко заявляла, що прогресу на переговорах у Мінську щодо звільнення заручників немає. За її словами, це викликає величезне занепокоєння, особливо на фоні останніх новин, зокрема про оголошене Олегом Сенцовим голодування і тривале голодування Володимира Балуха.

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Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін полоненими на Донбасі відбувався в грудні минулого року.