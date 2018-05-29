ООН розслідує атаки на лікарні у Сирії після того, як про їхні координати дізнавалась Росія – Лоукок

Організація Об'єднаних Націй розслідує напади на лікарні у Сирії після того, як про їхнє місцезнаходження повідомляли Росію, заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок під час засідання Ради безпеки ООН 29 травня.

Лоукок не назвав деталей, але підкреслив свою стурбованість, кажучи, що Радбез може повернутися до розгляду цього питання пізніше.

Чотири медичних установи – дві у Східній Гуті і дві у Хомсі – зазнали атак цього року після того, як їх координати GPS були поширені між Росією та Сполученими Штатами.

За інформацією Лоукока, загалом задокументовано 92 напади на сирійські медичні установи і персонал протягом перших чотирьох місяців 2018 року, під час атак загинули 89 людей і ще 135 зазнали поранень.

Напади на лікарні та медичні установи є порушенням міжнародного гуманітарного права.