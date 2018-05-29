Бабченко не звертався до Нацполіції за охороною – Крищенко

Російський журналіст Аркадій Бабченко не повідомляв Національній поліції України про погрози і не просив про охорону, заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко, передає телеканал «112 Україна».

«Принаймні до Нацполіції Києва таких звернень не було. У нас не було з ним кримінальних проваджень, де б він проходив свідком або як особа, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є до СБУ. Завтра ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що виходить так», – сказав Крищенко.

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Увечері 29 травня у Бабченка стріляли у його квартирі в Києві. За даними поліції, Бабченко помер у кареті «швидкої».

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство».

Журналіст, який відомий критикою влади Росії, покинув свою батьківщину в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.