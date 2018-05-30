Контактна група зі врегулювання на Донбасі засідає в Мінську

У Мінську 30 травня відбувається зустріч Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації в зоні конфлікту на сході України, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко в ефірі Радіо Свобода заявила, що переговори в Мінську будуть «дуже важкими».

За її словами, на зустрічі буде дві ключові теми, які порушуватиме українська сторона: припинення порушень режиму тиші й звільнення заручників.

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Після попереднього засідання контактної групи в Мінську 16 травня Геращенко заявляла, що прогресу на переговорах у Мінську щодо звільнення заручників немає. За її словами, це викликає величезне занепокоєння, особливо на фоні останніх новин, зокрема про оголошене Олегом Сенцовим голодування й тривале голодування Володимира Балуха.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін полоненими на Донбасі відбувався в грудні минулого року.