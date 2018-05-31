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31 Травень 2018, Київ 17:38
Новини | Події

Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід затриманому у справі Бабченка

Аркадій Бабченко

Шевченківський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід затриманому Борису Герману, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомили Радіо Свобода у суді, розгляд призначили на 17:30.

Сьогодні до Шевченківського райсуду надійшло клопотання про обрання для Германа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Очікується, що проводитиметься онлайн-трансляція судового засідання.

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Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка
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СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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