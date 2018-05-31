Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Бабченка (трансляція)

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід затриманому Борису Герману, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Радіо Свобода проводить трансляцію з зали судового засідання.

Сьогодні до Шевченківського райсуду надійшло клопотання про обрання для Германа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.