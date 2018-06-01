СБУ про справу Бабченка: отримана інформація щодо реальної загрози безпеці інших громадян

Служба безпеки України заявляє, що отримала інформацію щодо «реальної загрози безпеці» інших громадян під час розслідування справи про замах на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

«Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста А. Бабченка Службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян. Деталі повідомлятимемо», – заявила спецслужба.

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.