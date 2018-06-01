У Києві два дні перекриватимуть вулиці через масові заходи – КМДА

2 та 3 червня в Києві перекриватимуть вулиці через масові заходи, інформує Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням, 2 червня із 09:00 до 12:00 велогонка Horizon park woman challenge триватиме за маршрутом: вулиця Хрещатик (старт) – бульвар Т. Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги – станція метро «Нивки» (розворот) – проспект Перемоги – площа Перемоги – бульвар Т. Шевченка – вулиця Хрещатик (до перехрестя із вулицею Михайлівською) – майдан Незалежності (фініш).

Цього ж дня, із 13:00 до 16:00, за цим же маршрутом відбудеться велогонка Horizon park race maidan.

Із 16:00 до 17:00 відбудеться відкритий чемпіонат Києва із велосипедного спорту в гонці критеріум за маршрутом: вулиця Хрещатик (старт) – перехрестя вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького (розворот) – вулиця Хрещатик – майдан Незалежності (фініш).

У КМДА додають, що із 7:00 до орієнтовно 17:30 3 червня через змагання Race Horizon Park Classic обмежать рух за маршрутом вулиця Грінченка – вулиця Володимира Брожка – проспект Валерія Лобановського – вулиця Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр – вулиця Миколи Грінченка.

Згідно з повідомленням орієнтовно із 6:00 до 17:00 3 червня через проведення «Пробігу під каштанами» рух обмежать за маршрутом Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – майдан Незалежності.