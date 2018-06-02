Банкова назвала теми розмови Порошенка і Помпео

Прес-служба президента України повідомила про телефонну розмову Петра Порошенка з державним секретарем США Майком Помпео.

Як мовиться в повідомленні в ніч на 2 червня, співрозмовники говорили про зброю зі США для України, питання газу, збиття літака рейсу MH17, українських заручників і співпраці Києва з МВФ.

«Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони. Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також було обговорено безпекові виклики внаслідок реалізації проекту «Північний потік-2», ‒ поінформували на Банковій.

Крім того, політики «скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії».

Президент України, мовиться в повідомленні, наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників. Він також поінформував про перебіг реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо процесу формування ефективної антикорупційної інфраструктури.

Петро Порошенко також привітав Майка Помпео з призначенням на посаду державного секретаря США і запросив відвідати Україну з візитом.

Сполучені Штати Америки є важливим партнером України, який надає Києву політичну і дипломатичну допомогу в його протистоянні агресії Москви, а також допомогу військову ‒ від навчання і нелетального обладнання до бойової оборонної зброї, яку Вашингтон почав надавати останнім часом.