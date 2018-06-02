США звинуватили Китай у намаганні залякати сусідів

США різко розкритикували Китай за розміщення озброєнь на штучно створених островах у Південнокитайському морі.

«Хоча Китай твердить протилежне, розміщення цих озброєнь безпосередньо пов’язане з воєнним використанням їх із метою залякування і примусу», – заявив міністр оборони США Джим Маттіс.

Як сказав він, виступаючи на міжнародному форумі в Сингапурі, США раді співпрацювати з Китаєм, коли це тільки можливо, але Вашингтон лишається відданим позиції щодо необхідності забезпечити вільне мореплавство в регіоні.

Китай стверджує, що острови, створені в Південнокитайському морі з коралових рифів, є його територією. Нещодавно Пекін розмістив на одному з островів у регіоні протикорабельні і зенітні ракетні установки, апаратуру для радіоелектронної боротьби й інше обладнання.

Південнокитайське море, що межує з Китаєм, В’єтнамом, Малайзією, Брунеєм, Філіппінами й Тайванем, перетинають багато з найнапруженіших торговельних морських шляхів у світі. Крім того, на дні моря виявлені поклади вуглеводнів. Китай вважає, що його суверенітет поширюється на понад 80 відсотків території Південнокитайського моря з його численними природними островами, і будує в ньому й мережу штучних островів із військовою інфраструктурою. Усі інші приморські держави теж вважають своїми значні території моря; ці територіальні претензії в деяких місцях взаємно перекриваються багато разів.

Приморські держави скаржаться на дедалі агресивніші дії Китаю, як-то переслідування риболовецьких чи геологорозвідувальних суден.

У липні 2016 року Пекін відмовився визнати законним рішення міжнародного третейського суду в Гаазі, який постановив, що Китай не має історичних прав на території в Південнокитайському морі.

Сполучені Штати неодноразово надсилали військові кораблі в район, на який висуває претензії Китай, щоб підтримати міжнародні морські шляхи відкритими.