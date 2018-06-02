Військові навели нові дані про поранених і обстріли за день

У прес-центрі Міністерства оборони України повідомили про поранених українських військових і про обстріли за нинішній день у перебігу операції Об’єднаних сил проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

Як повідомив речник, полковник Олександр Мотузяник, від півночі і до 11-ї години внаслідок бойових дій на донецькому напрямку вогнем снайперів противника важко поранені двоє українських військовослужбовців.

За цей же час зафіксовано дев’ять прицільних обстрілів із боку російських гібридних сил.

За словами речника, «підрозділи Об’єднаних сил надійно тримають оборону та придушують ворожу вогневу активність».

Він також уточнив, що поранений попередньої доби український військовий теж потерпів від вогню снайпера і також перебуває у важкому стані.

Речник підтвердив, що за 1 червня сталося 33 прицільні обстріли з боку противника. При цьому він наголосив, що «підрозділи Об’єднаних сил ведуть активну оборону та 20 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння».

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.