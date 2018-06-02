Apple повернула в App Store можливість оновити Telegram, попри вимоги Росії

У сервісі App Store з’явилося перше за півтора місяці оновлення месенджера Telegram, який російська влада намагається заблокувати. Засновник Telegram Павло Дуров подякував компанії Apple за можливість надати користувачам оновлену версію програми.

Раніше цього тижня він заявив, що Apple почала блокувати оновлення месенджера в App Store після вимоги «Роскомнагляду» видалити додаток з онлайн-магазину. За словами підприємця, з середини квітня компанія не давала користувачам у всьому світі оновити Telegram.

Дуров тоді припустив, що Apple «не на боці» месенджера.

28 травня «Роскомнагляд» направив американській компанії листа з вимогою видалити з магазину додатків App Store заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень. В іншому випадку у російському відомстві пригрозили «порушити функціонування сервісів Apple».

Від 16 квітня «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram у Росії через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів. У результаті до реєстру забороненої інформації потрапили до 20 мільйонів IP-адрес, була порушена робота багатьох російських сайтів і сервісів. Крім того, «Роскомнагляд» відзвітував про блокування 80 VPN і проксі-сервісів, що дозволяють обходити блокування Telegram.