«РИА Новости» заявляють, що СБУ хотіла завербувати їхню кореспондентку

Російське державне агентство «РИА Новости» заявляє, що Служба безпеки України намагалася завербувати його литовську кореспондентку Ірину Високович, коли та прибула до Херсона на суд у справі керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Як повідомляє «РИА Новости» з посиланням на Високович, 1 червня біля входу в зал суду до неї підійшли невідомі в цивільному, посадили в автомобіль і нібито відвезли у відділення СБУ, де розпитували про її роботу і тиснули на неї «у м’якій формі».

За даними «РИА Новости», Високович є громадянкою України і має дозвіл на проживання в Литві.

Служба безпеки України цю заяву поки що не коментувала.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».