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04 Червень 2018, Київ 00:01
Новини | Події

У Москві пікетували скасовану фотовиставку, присвячену репресіям в Криму

Антон Наумлюк

Група активістів московської організації «Спілка кримськотатарської молоді», пікетувала Сахаровський центр в Москві, де мала відкритися фотовиставка журналіста російської служби Радіо Свобода Антона Наумлюка, присвячена репресіям російських силовиків у анексованому Криму.

Про це Наумлюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що представники центру були змушені скасувати цю виставку, бо не встигли узгодити всі підписи до фотографій.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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