ЗМІ: Трьох керівників військових відомств КНДР усунули з посад

Південнокорейське агентство «Рьонхап» (Yonhap) повідомляє, що три вищих військових лідера Північної Кореї були усунуті зі своїх посад.

Джерело в південнокорейській розвідці повідомило інформагентству, що Ро Гван Чхоль змінить Пак Ен Сіка на посаді міністра оборони, Лі Ен Гіл стане главою генерального штабу Корейської народної армії замість Лі Мен Су, а генерал армії Кім Су Гіл очолить генеральне політбюро Корейської народної армії, замінивши на цій посаді Кім Чон Гака.

Посилаючись на неназвані джерела в південнокорейській розвідці, «Рьонхап» повідомляє, що лідерам, яких звільнили, «бракувало гнучкості мислення». На думку одного зі співрозмовників агентства «Рьонхап», причиною відставки могло стати бажання Кім Чен Ина позбутися в військовому керівництві супротивників курсу на денуклеаризацію Корейського півострова.

Однак інше джерело в південнокорейській розвідці припускає, що перестановки також пов’язані зі зміною поколінь.

Про зміни військового керівництва Північної Кореї повідомляє й агентство Reuters, посилаючись на представника американської адміністрації. У США вважають, що у військових колах КНДР проявилися розбіжності щодо підходу Кім Чен Ина до Південної Кореї і США, зазначає Reuters.

Припускають що, зміни спрямовані на те, щоб привести збройні сили країни у відповідність із курсом на можливе укладення угоди про денуклеаризацію, якої очікують на зустрічіміж північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом в перебігу планованого саміту в Сінгапурі.

Минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп підтвердив проведення зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі 12 червня. Північнокорейський лідер раніше заявляв про свою прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, проте, він наполягає, що це необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Вашингтон виступає за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.