Народний депутат Кацуба заплатив майже 9 тисяч гривень за 11 соток землі на Харківщині – #Точно

Народний депутат України Володимир Кацуба придбав земельну ділянку площею майже 11 соток вартістю 8 771 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Щодо вартості земельного наділу варто зазначити: середня ринкова вартість такої нерухомості є дещо вищою, ніж та сума, за яку її придбав Володимир Кацуба. Наприклад, в селищі міського типу Солоницівка Дергачівського району трохи менша за площею земельна ділянка коштувала в межах 80 000 гривень.

Володимир Кацуба наразі входить до парламентської групи «Відродження». Він є батьком Сергія та Олександра Кацуб. За даними ГПУ та розслідувань ЗМІ, обидва сини були причетні до закупівлі «вишок Бойка» за майже вдвічі завищеною ціною. Перший на той час був заступником голови НАК «Нафтогаз Україна», другий – членом правління «Чорноморнафтогазу». Олександра Кацубу за цю оборудку навіть притягли до кримінальної відповідальності.

Екс-голова правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба, за словами генпрокурора, заплатив 100 мільйонів відступних до бюджету, уникнувши тюремного покарання.