Леся Цуренко зіграє на Roland Garros із третьою ракеткою світу

Друга ракетка України Леся Цуренко (39-та тенісистка світу) 4 червня проведе поєдинок четвертого раунду відкритого чемпіонату Франції. Остання українська представниця в основній сітці зіграє з однією з найсильніших тенісисток світу – третьою сіяною на Roland Garros іспанкою Ґарбіньє Муґурузою.

Матч відбудеться останнім запуском на корті імені Сюзанн Ленґлен. Зараз на цьому корті змагаються дев’ята і п’ята ракетки чоловічого турніру, американець Джон Ізнер та іспанець Хуан Мартін Дель Потро. Якщо чоловічий поєдинок затягнеться, то зустріч Цуренко – Муґуруза можуть перемістити на інший корт або перенести на наступний день. Наразі Ізнер та Дель Потро ведуть запеклу боротьбу лише в першому сеті з п’яти можливих.

На шляху до четвертого кола Цуренко здолала швейцарку Стефані Фоґеле і двох сіяних тенісисток – 15-ту сіяну в Парижі американку Коко Вандевеґе та 19-ту, словачку Магдалену Рибарикову.