Адвокат Трампа: Кім Чен Ин навколішках благав не скасовувати саміт

Лідер КНДР Кім Чен Ин «благав» не скасовувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом, заявив колишній мер Нью-Йорка, а нині адвокат американського президента Рудольф Джуліані під час інвестиційної конференції в Ізраїлі 6 червня.

«Вони також казали, що збираються почати ядерну війну з нами, збираються завдати нам поразки у ядерній війні. Ми сказали, що не збираємося проводити саміт за таких умов... Кім Чен Ин знову впав навколішки і почав благати, а це саме та позиція, яку ти хочеш, щоб він зайняв», – сказав Джуліані.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

1 червня після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем Трамп заявив, що саміт все ж відбудеться.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.