Представник КНДР передасть Трампові листа від Кім Чен Ина

У Білому домі 1 червня, як очікується, пройде зустріч президента США Дональда Трампа з делегацією Північної Кореї, яку очолює заступник Кім Чен Ина.

Кім Йонг Чол, як повідомляють західні агенції новин, має передати Трампові особисте послання від північнокорейського лідера.

На зустрічі йтиметься про підготовку саміту США і Північної Кореї в Сінгапурі 12 червня. Офіційно його дата досі не підтверджена – після того, як Трамп у листі Кіму повідомив про скасування зустрічі. Обидві сторони, однак, заявляють, що продовжують підготовку до саміту двох лідерів.

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Кім Йонг Чол раніше зустрівся в Нью-Йорку з держсекретарем США Майком Помпео.

Тим часом, у Пхеньяні напередодні побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер підтвердив свою прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, проте наполягає, що її необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США. Сполучені Штати виступають за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.