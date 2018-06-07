Двох українських військових поранено за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі зафіксував 17 випадків порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів станом на шосту годину вечора 7 червня.

За даними штабу, обстріли відбувалися на всіх напрямках, двоє українських військових зазнали поранень, втрати з іншого боку уточнюються.

Угруповання «ЛНР» заявило про 5 порушень режиму припинення вогню з боку українських військових за добу, а представники угруповання «ДНР» вранці повідомили про три таких випадки. Окрім того, вони заявили про те, що робота Донецької фільтрувальної станції призупинена щонайменше на 5 днів.

Підприємство «Вода Донбасу» повідомило, що станцію через обстріли було знеструмлено, однак прогнозів щодо подальшого її функціонування не робило.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.