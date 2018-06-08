Трамп заявляє, що може запросити Кім Чен Ина до США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що може запросити лідера КНДР Кім Чен Ина до США, якщо їхня зустріч у Сингапурі мине добре.
«Так... Якщо все мине добре, я думаю, це може статися», – сказав Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Він зазначив, що, скоріше, прийме Кіма в Білому домі, а не у своєму приватному клубі «Мар-а-Лаго» у Флориді.
24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.
1 червня після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем Трамп заявив, що саміт все ж відбудеться.
5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «Капелла» на острові Сентоса.
Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ