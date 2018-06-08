Гройсман про ріст ціни на газ для населення: простої відповіді немає

Прем’єр-міністр України визнав, що підвищення цін на газ для населення залишається серед вимог Міжнародного валютного фонду. За його словами, уряд не має «простої відповіді» на це питання.

«Це питання є дуже складним… Ви знаєте, що така вимога міжнародних партнерів є – про вирівнювання цін всередині країни… Минулого року це питання виникло в липні, і я тоді сказав, що ми не можемо собі цього дозволити, тому що це дуже чутливе питання для українських громадян. Простої відповіді на це питання немає», – сказав Гройсман, виступаючи 8 червня під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді.

За його словами, питання росту ціни на газ «дуже негативно» сприймається суспільством».

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«Думаю, що для багатьох українців не важливо, скільки буде коштувати газ в середині країни, а важливо скільки фактично вони будуть платити. Для мене це питання дуже важливе, я шукаю вихід для того, щоб обслуговувати зовнішні борги, з одного боку, а з іншого боку, щоб українці, які мають невеликі доходи, не відчули ніякого підвищення», – сказав прем’єр.

У квітні Міжнародний валютний фонд заявив, що Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на енергоресурси.

У МВФ неодноразово заявляли, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.