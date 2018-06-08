МОН: жеребкування на вступ до перших класів автоматизують у 2019 році

В Україні процес жеребкування для зарахування дітей у 1-ий клас на вільні місця автоматизують з 2019 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Наразі в ЗМІ шириться інформація про те, що Міністерство освіти і науки України з 2019 року планує скасувати жеребкування і запровадити всеукраїнський електронний реєстр для вступу дітей до перших класів – ця інформація не відповідає дійсності. Для того, щоб уникнути подальшого поширення хибної інформації, МОН підготувало відповідне роз’яснення», – йдеться в повідомленні міністерства 7 червня.

Як заявили в МОН, відомство спільно з органами місцевого самоврядування міст, що будуть готовими до запровадження такого проекту, сформують реєстри, які використовуватимуться для зарахування дітей у школу. Їх створення передбачене новим законом «Про освіту», ухваленим восени минулого року.

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При цьому, додають у МОН, запровадження реєстрів передбачає, що принцип територіальної доступності зберігатиметься, тобто право гарантованого місця у школі матимуть діти, що проживають на території обслуговування закладу. В також системі буде зашитий механізм автоматизованого жеребкування.

Одне із завдань таких реєстрів – забрати процес підтвердження місця проживання дитини зі шкіл, адже це не властива для директорів закладів освіти функція, заявляють у МОН.

Раніше повідомлялося, що першокласників на вільні місця у школи зможуть приймати за жеребкуванням. У 2018 році МОН змінило порядок зарахування першачків до шкіл, скасувавши конкурси, запровадивши натомість прийом до школи за територіальним принципом.

Як повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич у коментарі Радіо Свобода, влаштувати першокласника в школу не за місцем проживання в цьому році можна буде лише у разі наявності в школі вільних місць, на такі місця в школах можуть почати приймати за жеребкуванням.