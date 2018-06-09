Представника ООН не допустили до моніторингу в’язниць у Криму

Спеціального доповідача ООН із протидії тортурам Нільса Мельцера не допустили до моніторингу місць несвободи в анексованому Росією Криму. Про це повідомив Мельцер повідомив 8 червня в Києві.

За словами спецдоповідача ООН, він не зміг відвідати окупований Росією Крим, оскільки російська влада поставила йому умову, щоб візит відбувався у рамках «процедур, передбачених для офіційного відвідування національної території РФ».

При цьому Мельцер зауважив, що знає про факти порушення прав ув'язнених на території півострова, зокрема, що велику кількість осіб етапують з Криму на територію Росії.

Він повідомив, що зустрівся з багатьма жертвами тортур і жорстокого поводження з боку російських силовиків, які залишили півострів.

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Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер разом зі своєю командою з 20 травня до 8 червня в Україні оцінював загальну ситуацію щодо заборони катувань або інших видів поводження, що принижують людську гідність. Спецдоповідач ООН розповів, що відвідуючи різні об'єкти на контрольованій Україною території, він отримав безперешкодну свободу пересування до усіх місць, де люди були позбавлені волі.

Раніше підконтрольний Кремлю парламент анексованого Криму через звернення депутатів на сайті запрошував представників Організації Об'єднаних Націй відвідати півострів. Це була реакція на резолюцію з прав людини в Криму, яку Генеральна асамблея ООН ухвалила 19 грудня 2017 року.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.