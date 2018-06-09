Парубій очікує, що за проект закону про нацбезпеку голосуватимуть 21 червня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що парламент голосуватиме за проект закону про національну безпеку в другому читанні 21 червня.

«Я вірю, що через один тиждень, коли буде пленарний тиждень, 21 червня я зможу поставити на голосування і отримати позитивне рішення щодо законопроекту про національну безпеку», – сказав Парубій під час міжпарламентської конференції між Україною, Грузією та Молдовою 9 червня.

Він заявив, що цей закон «має стати вагомим кроком до покращення обороноздатності нашої країни, а також до адаптації нашого сектору безпеки до стандартів НАТО».

«Це буде ще один дуже важливий крок на шляху розбудови безпеки й сильних Збройних сил України», – зазначив Парубій.

Верховна Рада 5 квітня підтримала президентський законопроект про національну безпеку в першому читанні.

Президент України Петро Порошенко в лютому вніс цей документ до парламенту як невідкладний. Він заявляв, що законопроект, зокрема, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

У січні документ підтримала Рада національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС. Водночас міжнародні партнери висловлювали низку зауважень щодо цього закону.