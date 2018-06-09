Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: делегація КНДР починає прибувати до Сінгапуру

Нечастий прямий літак зі столиці Північної Кореї Пхеньяна приземлився в Сінгапурі перед самітом між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, який має відбутися 12 червня.

Літак Airbus 330 китайської державної авіакомпанії Air China, на думку ЗМІ, перевіз частину північнокорейської делегації, яка долучилася до передової групи країни. Сам Кім Чен Ин, як очікується, прибуде до Сінгапуру 10 червня.

Голова МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан повідомив у столиці Китаю Пекіні, що до саміту все готове. Перед цим він відвідав Вашингтон і Пхеньян.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

1 червня після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем Трамп заявив, що саміт все ж відбудеться.

5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «​Капелла» на острові Сентоса.​

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.