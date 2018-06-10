Поліція Харківщини навела подробиці заяви про мінування бізнес-центрів

Поліція Харківської області повідомила про надходження інформації про мінування бізнес-центрів у Харкові і навела деякі подробиці.

Інформація про те, що в будівлях відразу п’яти бізнес-центрів закладено вибухівку, надійшла до поліції о 14:55. «У повідомленнях вказано, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень… Триває перевірка», – повідомили в поліції.

В Україні випадки анонімних повідомлень із заявами про мінування почастішали впродовж останніх років. Дотепер жодне з цих повідомлень не підтвердилося.