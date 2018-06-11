На пунктах пропуску на Донбасі у чергах стоять більше 200 авто – Держприкордонслужба

На контрольних пунктах на лінії розмежування між підконтрольними та непідконтрольними територіями України стоять в обидва боки у черзі 230 автомобілів, інформує вранці 11 червня Державна прикордонна служба.

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/60; «Мар’їнка» – 10/50; «Новотроїцьке» – 30/40; «Гнутове» – 20/20. Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 35,9 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Окрім того, як зазначають прикордонники, 10 червня на контрольному пункті «Станиця Луганська» прикордонники затримали і передали поліції громадянина, якого вони підозрюють в участі у незаконних збройних формуваннях.

Раніше штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що з 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі почнуть працювати у «літньому режимі»: з 6 до 20 години.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.