До Міжнародної зали боксерської слави включили першого українця

Віталій Кличко став першим в історії українцем, включеним до Міжнародної зали боксерської слави. Урочиста церемонія відбулася в місті Канастота в американському штаті Нью-Йорк, повідомляє 11 червня сайт Київської міськдержадміністрації.

«Я б назвав це казкою, про яку навіть не мріяв. Моє ім’я з’явилося поруч із іменами таких легенд, як Мухамед Алі, Джо Фрейзер, Майк Тайсон та інших. У світі є мільйони боксерів, тисячі чемпіонів світу, але бути серед легенд світового боксу – це справді вражаюче!» – поділився своїми враженнями екс-чемпіон світу, якого на урочистій церемонії супроводжував брат Володимир, який також провів багату на перемоги кар’єру.

У присутності іншої легенди світового боксу, Майка Тайсона, Віталій Кличко переказав історію, як пообіцяв друзям завоювати пояс Майка, тодішнього чемпіона світу. У той момент ніхто в це не повірив, але через 18 років Віталій реалізував свою обіцянку.

Зала слави і музей боксу, створені у США, мають на меті вшанувати тих, хто зробив істотний внесок у цей вид спорту. Боксер може бути включений в Залу слави через п’ять років після завершення кар'єри, урочиста церемонія проводиться щороку в червні.