Всі лікарні Першотравенська, де напали на медика, обладнають камерами – влада

Влада Першотравенська на Дніпропетровщині, де на початку червня невідомі напали на центральну міську лікарню і побили лікаря-реаніматолога, заявляє, що вирішила надати фізичну охорону всім медустановам міста і оснастити їх засобами візуального спостереження. Про це Радіо Свобода повідомили у виконкомі Першотравенської міської ради у відповідь на інформаційний запит.

За інформацією міськради, облаштування триває від травня 2018 року, в центральній міській лікарні на момент інциденту камери відеонагляду були вже частково встановлені, що дало можливість отримати відеозапис того, що сталося.

Як поінформували в міськраді, рішення про забезпечення всієї території міста засобами візуального спостереження задля підвищення рівня правопорядку ухвалили у травні. На ці заходи передбачають витратити близько 600 тисяч гривень, але сума може бути скоригована.

Також у міськвиконкомі зазначили, що з 2016 року місто забезпечує Першотравенське відділення поліції необхідним обсягом пально-мастильних матеріалів, що дає «можливість слідчо-оперативним підрозділам своєчасно реагувати на виклики мешканців».

Окрім того, у міськвиконкомі зауважили, що слідство триває і мерія не має права в нього втручатись, однак на сесії міськради планують заслухати доповіді правоохоронців про результати розслідування інциденту.

У ніч з 2 на 3 червня в Першотравенську невідомі особи напали на міську лікарню і побили чергового лікаря-реаніматолога. Як повідомили в лікарні, спершу до закладу надійшов дзвінок від групи осіб, які вимагали, щоб черговий лікар приїхав і надав допомогу їхньому товаришеві. Коли лікар відмовився, невідомі почали погрожувати. Невдовзі до закладу під’їхали кілька позашляховиків з озброєними людьми, які виламали двері, побили чергового лікаря і розгромили кабінет реанімації.

Медперсонал вже звернувся до мерії з проханням ухвалити рішення на найближчій сесії для виділення коштів на цілодобову охорону закладу. Медики також наполягають на розслідуванні щодо правоохоронних органів, які, за їхніми словами, прибули на місце події лише через 40 хвилин після виклику, і ставлять питання про можливість забезпечення їх засобами захисту.

У Павлоградській міській поліції Радіо Свобода підтвердили, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), однак коментувати подробиці відмовились.