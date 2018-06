У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи – Оліфер

У Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це у Facebook повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

Раніше МЗС Білорусі Twitter повідомило у про зустріч чотирьох робочих підгруп (з політичних, економічних, гуманітарних питань та питань безпеки) Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

11 червня у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та питання обміну ув’язненими.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

На початку травня українська гуманітарна підгрупа ТКГ у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув’язнених в обмін на українських політвязнів, які утримуються в російських тюрмах.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.