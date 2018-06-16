Аваков закликав запровадити механізм контрпропаганди при деокупації Донбасу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Україна повинна боротися не лише на звільнення територій Донбасу, але й активно використовувати механізми контрпропаганди.

Під час візиту до Харкова він, зокрема, заявив: «Ми пропонуємо механізм «маленьких кроків», коли Україна першочергово демонструє якість життя та повагу до людини на вже звільнених територіях. Це механізм контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розум тих людей, яких задурила російська пропаганда. Такий механізм можливий лише за підтримки міжнародних партнерів та бажання самої України. А агресор Росія повинна прийняти ці правила».

Міністр повторив свою позицію за запропонованим ним раніше «механізмом малих кроків» для деокупації Донбасу поетапно, що необхідно буде ухвалити закони про амністію та про колаборантів, аби винні у смерті українських мирних жителів та військових понесли покарання.

«Я вже не одноразово казав, що відповідальність повинні понести ті люди, які чинили тяжкі злочини. Всіх, хто стріляв, вбивав, хто користувався перехідною ситуацією воєнного часу, знущався з місцевого населення, – чекає покарання. А, наприклад, лікарів чи вчителів, які просто змушені були виживати на окупованих територіях, – наше суспільство підтримає», – сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ виступив із пропонованою ним тактикою «малих кроків» у межах розробленої під його керівництвом в МВС концепції визволення Донбасу у квітні, потім виступав із нею на Національному експертному форумі в Києві 7 червня.

Пізніше Арсен Аваков також оприлюднив детальний письмовий виклад його пропозиції. Але в тому викладі ще не було згадано про запропонований ним нині механізм контрпропаганди.