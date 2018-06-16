Військові повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За даними військових, противник 13 разів порушував режим припинення вогню, серед того двічі з забороненого мінськими домовленостями озброєння, втрат серед українських військ немає.

Серед іншого, мовиться в повідомленні, поблизу міста Золоте в Луганській області, що межує з нині окупованим Первомайськом, під прикриттям мінометів та вогню БМП бойовики намагалися поліпшити своє тактичне положення на луганському напрямку. Але Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь і не давали противникові можливості просунутися в бік позицій українських військ, заявили військові.

Крім того, на Донеччині під прицілом російських гібридних військ опинилися околиці Авдіївки та Зайцева, на маріупольському напрямку вони відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по Водяному та Широкину.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – мовиться в повідомленні. При цьому у прес-центрі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил на дії противника «давали адекватну відповідь, не порушуючи мінських домовленостей», і додали, що «втрати противника уточнюються».

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.